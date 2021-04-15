Новорожденной девочке удалили кисту, занимавшую всю брюшную полость

Три редких операции новорождённым провели хирурги Нижневартовской детской окружной клинической больницы. Младенцев с редкими врождёнными патологиями доставили в медицинский центр на вертолётах санитарной авиации.

Как сообщает пресс-служба медучреждения, у двухнедельной Маши ещё до рождения выявили патологию – гигантскую кисту яичника. Медики опасались, что новообразование, которое занимало всю брюшную полость ребёнка, помешает росту внутренних органов. Нижневартовские хирурги решили не откладывать операцию и провели её на третьи сутки жизни малышки. Благодаря усилиям хирургов яичник удалось сохранить.

«Выполнена органосохраняющая операция, сохранили трубу. Маме всё объяснили, нарисовали, показали. Но, тем не менее, пациентка в будущем требует наблюдения детского гинеколога, педиатра», – рассказал Владислав Галица, заместитель главного врача по хирургии Нижневартовской окружной клинической детской больницы.

Еще одному младенцу, Ангелине, которому также помогли врачи Нижневартовской детской окружной больницы, сразу после рождения поставили диагноз «незаращение пупочного канатика». Оказать квалифицированную помощь в деревне, где проживает семья ребёнка, медики не могли, поэтому приняли решение отправить её в детский региональный медцентр.

«Таких маленьких детишек мы оперируем довольно часто, но с подобной патологией детей у нас рождается не так много, три-четыре ребёнка в год. В зависимости от выраженности симптомов проводится оперативное вмешательство», – комментирует Рафиль Мунасипов, детский хирург Нижневартовской окружной клинической детской больницы.

Двое из трех прооперированных детей уже переведены в палаты. Третий малыш пока ещё находится в реанимации, но врачи отмечают динамику выздоровления. За младенцами, которым нет ещё и месяца, в больнице наблюдают педиатры, сообщает пресс-служба Нижневартовской детской окружной клинической больницы.

Нижневартовск, Елена Васильева

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