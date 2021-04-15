В ХМАО положительные тесты на ковид получили еще 53 человека

В Югре за минувшие сутки коронавирусная инфекция нового типа подтвердилась еще у 53 человек. Как сообщает региональный штаб, всего с начал пандемии положительные тесты на инфекцию получили 55 139 человек, проживающих на территории округа.
Новые случаи выявлены в 14 муниципалитетах ХМАО:
Сургут – 9;
Нефтеюганск – 8;
Урай – 7;
Ханты-Мансийск – 5;
Лангепас – 5;
Нижневартовск – 3;
Сургутский район – 3;
Нягань – 3;
Нефтеюганский район – 2;
Мегион – 2;
Когалым – 1;
Югорск – 1;
Березовский район – 1.
Из 53 новых эпизодов у 39 человек наблюдаются признаки ОРВИ, у 13 человек выявлена пневмония, 1 человек симптомов болезни не имеет.
На сегодняшний день в больницах округа находятся 36 пациентов в тяжелом состоянии, 22 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Летальных случаев за сутки не зафиксировано. Всего же с начала пандемии в ХМАО умерло 788 человек с положительными тестами на коронавирусную инфекцию нового типа.
Ханты-Мансийск, Елена Васильева
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