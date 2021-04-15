В ХМАО положительные тесты на ковид получили еще 53 человека

В Югре за минувшие сутки коронавирусная инфекция нового типа подтвердилась еще у 53 человек. Как сообщает региональный штаб, всего с начал пандемии положительные тесты на инфекцию получили 55 139 человек, проживающих на территории округа.

Новые случаи выявлены в 14 муниципалитетах ХМАО:

Сургут – 9;

Нефтеюганск – 8;

Урай – 7;

Ханты-Мансийск – 5;

Лангепас – 5;

Нижневартовск – 3;

Сургутский район – 3;

Нягань – 3;

Нефтеюганский район – 2;

Мегион – 2;

Когалым – 1;

Югорск – 1;

Березовский район – 1.

Из 53 новых эпизодов у 39 человек наблюдаются признаки ОРВИ, у 13 человек выявлена пневмония, 1 человек симптомов болезни не имеет.

На сегодняшний день в больницах округа находятся 36 пациентов в тяжелом состоянии, 22 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Летальных случаев за сутки не зафиксировано. Всего же с начала пандемии в ХМАО умерло 788 человек с положительными тестами на коронавирусную инфекцию нового типа.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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