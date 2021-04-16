В Югре за сутки выявлено еще 59 новых случаев ковида

59 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в минувшие сутки в Югре. Как сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции, всего с начала пандемии в округе болезнь была выявлена у более 55 198 человек.

Новые случаи COVID-19 выявлены в 14 территориях:

Сургут – 15

Сургутский район – 3

Ханты-Мансийск – 12

Нижневартовск – 5

Урай – 6

Нягань – 5

Когалым – 2

Нефтеюганский район – 2

Югорск – 2

Советский район – 2

Октябрьский район – 2

Кондинский район – 1.

Нефтеюганск – 1

Лангепас – 1.

У 45 человек на момент получения положительного теста на ковид имелись признаки ОРВИ, у 11 человек подтверждена пневмония. Еще три человека болеют бессимптомно.

35 больных, находящихся на госпитализации, оценивается как тяжелое, 22 человека находятся на аппаратах ИВЛ.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 16.04.21

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