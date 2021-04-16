В Югре за сутки выявлено еще 59 новых случаев ковида

59 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в минувшие сутки в Югре. Как сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции, всего с начала пандемии в округе болезнь была выявлена у более 55 198 человек.
Новые случаи COVID-19 выявлены в 14 территориях:
Сургут – 15
Сургутский район – 3
Ханты-Мансийск – 12
Нижневартовск – 5
Урай – 6
Нягань – 5
Когалым – 2
Нефтеюганский район – 2
Югорск – 2
Советский район – 2
Октябрьский район – 2
Кондинский район – 1.
Нефтеюганск – 1
Лангепас – 1.
У 45 человек на момент получения положительного теста на ковид имелись признаки ОРВИ, у 11 человек подтверждена пневмония. Еще три человека болеют бессимптомно.
35 больных, находящихся на госпитализации, оценивается как тяжелое, 22 человека находятся на аппаратах ИВЛ.
Ханты-Мансийск, Елена Васильева
Ханты-Мансийск. Другие новости 16.04.21
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