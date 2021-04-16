Суд обязал дочку «Роснефти» заплатить за разливы нефти в лесу

Дочка «Роснефти» АО «РН-Няганьнефтегаз» заплатит за порчу лесного фонда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры ХМАО, через суд с нефтяников удалось взыскать более 770 тысяч рублей ущерба за два эпизода разлива нефтепродуктов.

Природоохранной прокуратурой было установлено, что на месторождении в границах Троицкого участкового лесничества в Ханты-Мансийском районе на двух трубопроводах АО «РН-Няганьнефтегаз» в декабре 2019 года и феврале 2020 года произошли порывы, в результате которых допущено загрязнение земель лесного фонда на общей площади более 600 м².

В результате происшествий создалась угроза пожарной безопасности в лесах, ущерб, причиненный компонентам природной среды, составил более 770 тыс рублей.

Природоохранный прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями обязать АО «РН-Няганьнефтегаз» возместить причиненный ущерб.

Иски судом рассмотрены и удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время ущерб в денежном выражении юридическим лицом полностью возмещен, предприятием разработаны проекты рекультивации земель, проводятся работы по восстановлению их первоначального состояния.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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