Пенсионерка из Нижневартовска отдала мошенникам 2 млн 600 тысяч рублей

Пенсионерка из Нижневартовска лишилась 2 млн 600 тысяч рублей, доверившись мошеннникам. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УВД ХМАО-Югры, потерпевшей поступил звонок от незнакомца, который представился работником ПАО «Сбербанк». Неизвестный сообщил, что сберегательный счет, который имеется у 65-летней женщины, пытаются взломать неизвестные лица, и что данные денежные средства необходимо срочно снять и перевести на «безопасную ячейку». Мужчина сообщил, что необходимо проехать в центральное отделение банка и обналичить все деньги. По пути следования ей поступил звонок, звонивший представился сотрудником ФСБ России «Нестеровым Виктором Александровичем» и сообщил, что в настоящее время проводится расследование по факту хищения денежных средств со счетов граждан, и что вся информация, о которой с ней разговаривал сотрудник банка конфиденциальна, и чтобы она, находясь в банке никому не разглашала сведения о разговоре и действовала по указанию якобы сотрудника службы безопасности.

Сотрудник банка спросила у потерпевшей для каких целей она снимает всю сумму и не звонили ли ей мошенники, на что женщина, как её и научил ранее якобы сотрудник ФСБ сообщила, что деньги ей нужны для личных нужд.

После того как женщина сняла со сберегательного счета 2 миллиона рублей, ей вновь позвонил «сотрудник безопасности банка» и сообщил, что необходимо проехать в гипермаркет «Магнит», расположенный по ул. Чапаева, д. 42 к банкомату «Тинькофф» и что сейчас подъедет такси. Уже в машине, потерпевшая засомневалась в своих действиях и сказала водителю, чтобы он вёз её к дому, но в это время ей позвонил банкир и сообщил, что она движется не в том направлении и настоял ехать к месту назначения. Находясь в гипермаркете, через банкомат АО «Тинькофф Банк» осуществила 200 переводов суммами по 10 тысяч рублей.

На следующий день вартовчанке вновь позвонил злоумышленник и сообщил, что у неё на счету остались денежные средства в сумме 133 тысяч рублей, которые также необходимо обезопасить. Будучи введенной в заблуждение, пенсионерка также через банкомат перечислила все деньги якобы на «безопасную ячейку».

Спустя еще пару дней снова позвонил тот же лже-банкир, но ввиду плохого самочувствия женщины, разговаривала с ним её дочь. Мошенник убедил её также перевести все накопления в размере 500 тысяч рублей на «безопасную ячейку».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Нижневартовск, Елена Васильева

Нижневартовск. Другие новости 16.04.21

В Сургутском театре нашли коррупцию, нарушения трудового и финансового законодательства. / Полиция установила предварительную причину ДТП в Советском районе, где погибли 4 человека. / Суд обязал дочку «Роснефти» заплатить за разливы нефти в лесу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»