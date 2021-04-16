Прокурор Сургута подал в суд на мэрию. Он требует отремонтировать дороги

Прокурор Сургута Леонид Балин обвиняет городскую администрацию в том, что она не ремонтирует городские дороги. На некоторых городских трассах колея достигает 5 сантиметров, что создаёт угрозу безопасности движения. В своём иске он перечислил проблемные участки.

«В частности, это касается некоторых участков дорог на улицах Бажова, Профсоюзов, Щепеткина, Островского, Университетская, Губкина, Аэрофлотская, Быстринская, Индустриальная, Мелик-Карамова, Каролинского, Захарова, Кукевицкого, Крылова, Нефтеюганское шоссе, на улице Заячий остров, проспектах Набережный, Ленина, Мира, Комсомольский, на Югорском тракте, по проезду Взлетный, а также на участке дороги на развязке № 4 «Кольцо ГРЭС»», – сообщил Сургутский городской суд.

Прокурор просит обязать администрацию Сургута и МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» принять меры в течение трёх месяцев после решения суда. Суд назначен на 28 апреля.

Ранее на качество дорог обратила внимание губернатор Наталья Комарова, она потребовала того же – срочно отремонтировать дороги в муниципалитетах.

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