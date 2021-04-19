В Югре хотят создать антирейтинг городов по числу питейных заведений

С предложением создать антирейтинг городов по числу алкоточек предложил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, сообщает «Открытый регион-Югра».

По мнению чиновника, заведений, где продают и наливают алкоголь в округе много. Правда, в своём Instagram Добровольский поделился такой мыслью, побывав в родном Омске. «Добило.... обилие рюмочных, пивных, водочных и прочих точек. Неуемное соревнование владельцев в изысканности названий. <…> Грустно. Когда-то мощь города или села измерялась количеством куполов на церквях, которые в этом городе или селе есть. Так и хочется составить публичный антирейтинг. Количество питейных точек на тысячу жителей города. И с показателем смертности населения сопоставить. Интересная картина ожидается», – написал директор депздрава на личной странице в Инстраграмме.

Идею по созданию антирейтинга Добровольский попросил поддержать Минздрав, правительство Югры, молодёжный парламент и общественность региона. Пока известно только о поддержке регионального отделения Союза женщин России.

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