Прокуратура вернула долги по зарплате сотрудникам ООО «Элемент» из ЯНАО

Прокуратура Нового Уренгоя добилась выплаты 11 миллионов рублей долга по зарплате перед сотрудниками общества с ограниченной ответственностью «Элемент».

Установлено, что 133 работникам предприятия не выплачена заработная плата за январь 2021 года.

В связи с этим прокуратура внесла руководителю организации представление, а также возбудила административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (несвоевременная выплата заработной платы и иных выплат).

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате перед работниками предприятия полностью погашена, сообщает пресс-служба преуратуры ХМАО-Югры.

Как сообщается на сайте компании, ООО «Элемент» – крупнейшая организация, оказывающая услуги по перевалке и хранению нефти и нефтепродуктов на станции Фарафонтьевская Пуровского района ЯНАО.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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