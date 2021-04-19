Узбека, женившегося на русской ради разрешения на проживание, сделали разведенным

Прокуратура Кондинского района в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства выявила факт заключения фиктивного брака.

Надзорным ведомством установлено, что в ноябре 2020 года отделом ЗАГС администрации Кондинского района зарегистрирован брак между гражданином Республики Узбекистан и жительницей поселка Междуреченский, являющейся гражданкой Российской Федерации.

Как выяснилось, вскоре после получения свидетельства о регистрации брака иностранный гражданин обратился в ОМВД России по Кондинскому району с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание на территории России.

Испытывавшая финансовые трудности жительница поселка согласилась на предложенное иностранцем ей денежное вознаграждение за заключение фиктивного брака.

С момента заключения брака горе-молодожены совместно не проживали, не вели совместное хозяйство и не имели общего имущества.

Установив, что указанные лица при заключении брака не имели намерений создать семью, а иностранный гражданин преследовал цель получения разрешения на временное проживание на территории России, прокуратура обратилась в суд. Данный брак был признан недействительным.

Решение суда вступило в законную силу, запись актов гражданского состояния о регистрации брака аннулирована.

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