В Югре ещё 61 новый случай заражения коронавирусом. «Лидирует» Сургут

61 новый случай заболевания COVID-19 зарегистрировали за сутки в ХМАО. Всего за все время пандемии 55 370 югорчан столкнулись с COVID-19, сообщает региональный оперштаб.

Очередные случаи заражения были зафиксированы в 16 муниципалитетах округа.

На момент выявления в 43 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 14 человек врачи диагностировали пневмонию, в бессимптомной форме заболевание протекает у 4 пациентов.

Больше всего заразившихся в Сургуте – 15, в Ханты-Мансийске – 13, 6 – Урае, по 5 – в

Нижневартовске и Нягани.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 19.04.21

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