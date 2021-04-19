В ХМАО рост ОРВИ: на дистанционке уже 16 классов школ

Рост заболеваемости респираторными инфекциями в Югре привёл к резкому увеличению «карантинных» классов. Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, сразу на 42 процента превышен эпидпорог среди подростков старше 15 лет. Среди детей 7 – 14 лет за неделю число болеющих увеличилось на 16 процентов.

На дистанционку на прошлой неделе ушли в 2 раза больше школьников, чем неделей раньше. По информации регионального Роспотребнадзора, сегодня в образовательных учреждениях региона закрыты на карантин 16 классов в 9 муниципалитетах (Нефтеюганский район, Октябрьский район, Ханты-Мансийский район, г. Ханты-Мансийск, г. Урай, г. Нефтеюганск, г. Нижневартовск, г. Нягань, г.Пыть-Ях).

В школе – интернате Нягани закрыли сразу 8 групп, и одна группа закрыта в профессиональном училище Лангепаса.

В детских садах региона закрыто 29 групп.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 19.04.21

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