В Югре выявлено еще 59 заболевших коронавирусом

На 59 новых случаев подросла статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа в Югре за минувшие сутки. Как сообщает оперативный штаб округа, всего с нала пандемии инфекция была выявлена у 55 тысяч 429 человек.
За последние 24 часа положительные тесты получили жители следующий муниципалитетов:
Сургут – 15;
Ханты-Мансийск – 13;
Нефтеюганск – 6;
Нижневартовск – 4;
Нягань – 4;
Нефтеюганский район – 4;
Югорск – 3;
Сургутский район – 3;
Ханты-Мансийский район – 2;
Кондинский район – 2;
Когалым – 1;
Урай – 1;
Мегион – 1.
Из числа новых заболевших 44 человека имеют признаки ОРВИ, 13 – получили диагноз внебольничная пневмония, еще двое – переносят заболевание бессимптомно.
За истекшие сутки от коронавируса скончался 1 человек, состояние 37 находящихся в больнице оценивается как тяжелое, 19 человек подключены к ИВЛ.
Ханты-Мансийск, Елена Васильева
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