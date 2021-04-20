В Югре выявлено еще 59 заболевших коронавирусом

На 59 новых случаев подросла статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа в Югре за минувшие сутки. Как сообщает оперативный штаб округа, всего с нала пандемии инфекция была выявлена у 55 тысяч 429 человек.

За последние 24 часа положительные тесты получили жители следующий муниципалитетов:

Сургут – 15;

Ханты-Мансийск – 13;

Нефтеюганск – 6;

Нижневартовск – 4;

Нягань – 4;

Нефтеюганский район – 4;

Югорск – 3;

Сургутский район – 3;

Ханты-Мансийский район – 2;

Кондинский район – 2;

Когалым – 1;

Урай – 1;

Мегион – 1.

Из числа новых заболевших 44 человека имеют признаки ОРВИ, 13 – получили диагноз внебольничная пневмония, еще двое – переносят заболевание бессимптомно.

За истекшие сутки от коронавируса скончался 1 человек, состояние 37 находящихся в больнице оценивается как тяжелое, 19 человек подключены к ИВЛ.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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