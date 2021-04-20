Родителям в Югре позволят принять участие в выпускных в детских садах только на особых жестких условиях

Родителям дошкольников из ХМАО позволят в этом году принять участие в выпускных. Об этом шла речь сегодня на заседании оперативного штаба округа по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Протокол, предусматривающий создание безопасных условий для участников мероприятий, уже согласован с управление Роспотребнадзора.

Как рассказала в ходе видеоконференции замдиректора департамента образования ХМАО-Югры Снежана Возняк, выпускной будет разрешено провести с участием родителей, если в детском саду не будет групп, закрытых на карантин по инфекционным заболеваниям любой этиологии. Также от Роспотребнадзора надо будет получить справку об эпидблагополучии адреса участников выпускного.

Выпускной также необходимо будет проводить с учетом:

Обязательное соблюдение социальной дистанции; Проведение бесконтактной телеметрии для всех участников; Использование кожных антисептиков; Использование средств индивидуальной защиты.

В выпускном смогут принять участие только воспитанники из одной группы, а также не более одного родителя или опекуна от семьи, проживающей с ребенком. Список участников будет формироваться с учетом требований к предельному количеству лиц, которые одновременно могут находиться в помещении.

Губернатор Наталья Комарова в ходе оперативного штаба распорядилась принять протокол проведения выпускного в ДОУ в работу, а руководителям муниципалитетов воспринять его максимально серьезно и не заниматься профанацией.

Напомним, что за минувшие сутки в ХМАО-Югре выявлено 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Скончался от последствий заболевания один человек.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 20.04.21

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