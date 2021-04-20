Комарова назначила себе двух новых замов, а Фонд развития Югры и СК «Югория» – новых начальников

Новым генеральным директором Фонда развития Югры стал бывший заместитель руководителя организации Сергей Афанасьев.

«Наблюдательный совет утвердил на должность генерального директора Фонда развития Югры Сергея Афанасьева. К своим обязанностям он приступил сегодня, 20 апреля», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе фонда.

Напомним, утверждать нового главу Фонду пришлось после ого, как накануне губернатор Наталья Комарова забрала к себе в штат экс-руководителя Романа Генкеля. Он стал вице-губернатором и директором департамента экономического развития региона.

О новом главе фонда Сергее Афанасьеве пресс-служба сообщает, что он закончил Курганский госуниверситет. Работал руководителем в кредитных организациях и промышленных компаниях. В 2014 году он пришел работать в Фонд развития Югры на должность начальника отдела инвестиционного проектирования. До своего назначения был замдиректора по аналитике и экспертизе.

Перестановки в руководстве произошли в страховой компании «Югория», ее гендиректор стал 19 апреля первым заместителем губернатора ХМАО-Югры. С 20 апреля временно исполняющим обязанности генерального директора АО ГСК «Югория» назначен Михаил Косенко. Ранее он являлся заместителем генерального директора по экономике и финансам СК.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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