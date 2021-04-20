Где вакцины, почему не работает общепит и зачем сдавать ПЦР, если ты вакцинирован – оперштаб Югры засыпали вопросами после эфира с Комаровой

Утром 20 апреля губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова провела заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

В числе прочего на нем обсуждался вопрос о возможности родителям посетить выпускные своих детей в детских садах. Решение принято – с соблюдением строгих мер безопасности и наличием справок один из законных представителей ребенка сможет посетить праздничное мероприятие.

Также на совещании была озвучена актуальная статистика – заболеваемость коронавирусом в регионе медленно, но падает – случаев стало меньше почти на 13 процентов, первым компонентом вакцины привито 105 тысяч 605 человек, завершена вакцинация 59 тысяч 891 человека.

Эфир с Комаровой, согласно статистике на странице оперштаба Вконтакте посмотрело почти 13 тысяч человек. Под записью сразу же появились вопросы от югорчан. Многие из них задают вопрос о том, почему в регионе до сих пор не разрешена работа общепита в ночное время суток.

«Подскажите, когда разрешат работу общепита после 23:00? во всех соседних регионах уже давно все открыто и в Москве», – интересуется пользователь Денис Мединский.

«Объясните пожалуйста, прям на пальцах прошу!!! Почему в ХМАО после 23.00 ходит Ковид? А в других регионах нет? Это уже издевательство над владельцами ночных заведений! Коммуналку, налоги плати, а работать не дадим!!! Если вы посидите год без зарплаты, при этом всем и вся должны будете , я посмотрю как у вас Ковид будет ходит после 23.00! Говорили, что решите вопрос до 15.04!!! Что опять произошло? Статистика положительная, всё хорошо!!! Какие проблемы???? Прям конкретно мне ответьте, приведите мне все данные, что после 23.00 люди заражаются у нас в регионе, и почему не заражаются в других, на это тоже ответьте!!!» – пишет возмущенная пользователь Анастасия Кравец.

Впрочем, ответ на вопросы о судьбе ночного общепита стандартен, его дает Роспотребнадзор: «Предприятия общественного питания (кафе, рестораны) не закрыты. Деятельность в ночное время в период с 23:00 до 6:00 на сегодняшний день не возобновлена в связи с сохраняющимися рисками заболеваемости среди граждан. Возможность работы учреждений общепита в ночное время рассматривают в ежедневном режиме, при наличии соответствующих оснований деятельность в ночное время возобновят, о чем граждан сразу проинформируют».

Некоторые пользователи жалуются, что не могут три месяца попасть на прививку, хотя записаны, и эти случаи оперштаб обещал взять на контроль.

Другие, уже привитые от ковида югорчане, интересуются, почему, даже имея сертификат о вакцинации, после приезда из-за границы или из другого региона РФ надо сдавать ПЦР. И на эти вопросы отвечает Роспотребнадзор: Добрый день. Тестирование на COVID-19 необходимо пройти (вне зависимости от пройденной вакцинации), если вы вернулись из отпуска. После тестирования результат необходимо передать работодателю».

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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