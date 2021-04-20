«Роснефть» в Югре за десять лет вылила в землю 22 железнодорожные цистерны нефти

Подразделения компании «Роснефть» установили «рекорд» по разливам нефти на территории Югры. В 2020 году из нефтепроводов вытекло 272,7 тонны нефти, в 2019 году – только 93,2 тонны – приводит данные Росприроднадзор Югры. А в течении десяти лет подразделения «Роснефти» разлили в ХМАО 1306 тонн нефти или 22 железнодорожные цистерны, со ссылкой на ведомство пишет Югра PRO.

Ранее на сотни тысяч гектаров, залитых нефтью, указывал учредитель Общественного регионального экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин в интервью изданию. Местные власти с этим не согласны. В ответ председатель окружной Думы Борис Хохряков назвал эти данные «фантазиями».

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 20.04.21

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