Югорчане везут ковид из внутрироссийских и зарубежных отпусков – Роспотребнадзор

Кроме впечатлений, югорчане привозят домой из отпуска и коронавирус. Региональный Роспотребнадзор посчитал, откуда чаще всего происходят случаи завоза инфекции и озвучил на заседании оперштаба. Если учитывать внутренний туризм, судя по количеству вернувшихся с положительными тестами, лидирует Краснодарский край. «По завозным случаям: совокупное число заболевших COVID-19, вернувшихся с мест отдыха, составил 84 человека, из них 30 детей. В 74% случаев заболевшие вернулись из других субъектов федерации. При этом 55,5% – это Краснодарский край, 19,4% – это республика Дагестан, 13,4% – это республика Крым и Ставропольский край – 11,6%», – цитирует руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Майю Соловьеву sitv.ru.

Больше случаев заражения фиксируется после зарубежных поездок – 159. Из них 12% заразились коронавирусом после посещения Турции, около 5% – побывав на Украине, 2% – в Танзании. Остальные случаи приходятся на другие страны, среди которых бывшие союзные республики, а также курортные Арабские Эмираты, Куба и Египет.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

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