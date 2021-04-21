В Югре будут выпускать детское питание

Свои продукты для детского питания с 2022 года начнут выпускать в посёлке Алябьево, ХМАО. Соответствующее соглашение о реализации инвестпроекта по производству отечественных белковых компонентов для сухих молочных смесей подписали директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев и генеральный директор ООО «Победа-1» Эльнара Ибрагимова, сообщает портал «Открытый регион – Югра».

Это первое соглашение, заключённое по программе господдержки инвестиционной деятельности. «Проекту будет оказана господдержка по возмещению 50% понесенных затрат по реконструкции здания, приобретению оборудования и модернизации производства по программе развитие промышленности и туризма, но не более 240 млн рублей», – пояснил Кирилл Зайцев.

Производителю предоставят субсидию на перерабатываемую молочную продукцию в размере не более 3 рублей за 1 литр молока, максимальный размер субсидии составит 259,3 млн рублей. Поддержка при этом будет оказана в течение трёх лет, до момента выхода проекта на окупаемость.

Само производство планируют наладить в поселке Алябьево в Советском районе, на базе законсервированного молочного завода. Его предстоит реконструировать и закупить новое оборудование.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 20.04.21

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