В Лангепасе подрядчик сорвал сроки сдачи гимназии, реконструируемой в рамках нацпроекта

В Лангепасе подрядчик не смог вовремя сдать гимназию, которая реконструировалась в рамках национального проекта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, в апреле 2019 года в рамках реализации национального проекта «Образование» между ЛГ МКУ «УКС» и ООО ПСК «Строительная механика» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6».

Несмотря на предусмотренный до 30 октября 2020 года срок выполнения работ, подрядчик контрактные обязательства своевременно не исполнил.

По постановлению прокурора подрядная организация привлечена к административной ответственности и оштрафована на 300 тысяч рублей.

Кроме того, по факту ненадлежащей претензионной работы ЛГ МКУ «УКС» главе города прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

Лангепас, Елена Васильева

Лангепас. Другие новости 21.04.21

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