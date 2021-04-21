За сутки в Югре заболел коронавирусом еще 61 человек

61 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа зафиксирован в Югре. Таковы данные регионального оперативного штаба за последние сутки.
Новые случаи COVID-19 выявлены в 14 муниципалитетах:
Ханты-Мансийск – 18
Ханты-Мансийский район – 12
Сургут – 6
Нижневартовск – 4
Нягань – 3
Нефтеюганский район – 3
Урай – 3
Мегион – 3
Лангепас – 2
Нижневартовский район – 2
Сургутский район – 1
Когалым – 1
Югорск – 1
Октябрьский район – 1
Березовский район – 1.
У 42 человек на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у 12 человек – внебольничная пневмония, у 7 человек симптомов не выявлено.
Среди госпитализированных в окружные больницы состояние 35 человек оценивается как тяжелое, еще 17 человек подключены к ИВЛ.
Ханты-Мансийск, Елена Васильева
Ханты-Мансийск. Другие новости 21.04.21
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