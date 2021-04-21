За сутки в Югре заболел коронавирусом еще 61 человек

61 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа зафиксирован в Югре. Таковы данные регионального оперативного штаба за последние сутки.

Новые случаи COVID-19 выявлены в 14 муниципалитетах:

Ханты-Мансийск – 18

Ханты-Мансийский район – 12

Сургут – 6

Нижневартовск – 4

Нягань – 3

Нефтеюганский район – 3

Урай – 3

Мегион – 3

Лангепас – 2

Нижневартовский район – 2

Сургутский район – 1

Когалым – 1

Югорск – 1

Октябрьский район – 1

Березовский район – 1.

У 42 человек на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у 12 человек – внебольничная пневмония, у 7 человек симптомов не выявлено.

Среди госпитализированных в окружные больницы состояние 35 человек оценивается как тяжелое, еще 17 человек подключены к ИВЛ.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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