55 тысяч 555 – Югра подошла к круглой цифре выявленных коронавирусных больных с начала пандемии

До круглой цифры в 55 тысяч 555 человек добрался ХМАО-Югра по выявляемости коронавирусных больных с начала пандемии. Как отмечает региональный штаб, за минувшие сутки наблюдается небольшое повышение количества зафиксированных случаев заболевания COVID-19 – всего 65 новых случаев в 14 муниципалитетах. Почти половина приходится на Сургут – 16 и Ханты-Мансийск – 14. В Нижневартовске и Урае зарегистрировано по 6 случаев заболевания. Остальные случаи распределились по муниципалитетам таким образом:

Нягань – 5;

Нефтеюганск – 4;

Мегион – 3;

Березовский район – 3;

Ханты-Мансийский район – 2;

Октябрьский район – 2;

Сургутский район – 1;

Когалым – 1;

Нижневартовский район – 1;

Кондннский район – 1.

«На момент выявления у 40 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно», – сообщает оперативный штаб Югры.

Состояние 38 пациентов тяжелое, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 790 человек.

За сутки излечились 65 человек, за весь период пандемии – 54 230 югорчан.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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