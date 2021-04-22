В 4 городах ХМАО прошли митинги в поддержку Навального

Немногочисленные митинги в поддержку Алексея Навального прошли в Ханты-мансийске, Нижневартовске, Нефтеюганске, Сургуте. При этом, что официального штаба сторонников Навального в регионе нет.

Несанкционированная акция на площади Нефтяников в Нижневартовске, по данным местных СМИ, собрала она около 100 человек. В Ханты-Мансийске в 19:00 на площадь перед зданием правительства вышли два десятка подростков с лозунгами «Свободу Навальному», пишет телеграмм-канал Znak в матрёшке.

По неподтверждённой информации, в Нефтеюганске полиция задержала всех семерых участников пришедших на митинг. В Сургуте силовики задержали четырёх человек, у двоих из них были плакаты.

В официальных источниках ХМАО информации о задержанных нет, по данным ОВД Инфо, в Нефтеюганске – 5 задержанных, в Сургуте – 4.

По оценкам местных жителей, это первые заметные акции протеста в поддержку оппозиционного политика в Югре.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 22.04.21

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