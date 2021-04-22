В Югре бессмертный полк пройдёт в небе: фото героев поднимет в воздух женская пилотажная группа

Портреты героев пролетят над Югрой в рамках акции «Бессмертный полк». Женская пилотажная группа «Барсы», которая поднимет в воздух около 2000 фотографий героев Великой Отечественной Войны, начала принимать заявки от жителей, сообщает «Югра-ньюс». В этом году самолеты Як-52 пролетят над Сургутом и Нижневартовском. Пилоты проведут в небе единым строем и выполнят фигуры высшего пилотажа.

Аналогичная акция впервые прошла в прошлом году, и вызвала большой интерес жителей региона. Желающих принять участие и разместить фото, прикреплённое к самолёту, оказалось больше, чем было заявлено. Официальный приём заявок в этом году объявлен до 3 мая. Но учитывая прошлогодний опыт, организаторы честно предупреждают, что максимальное количество может быть набрано раньше. Заявки принимаются в официальных группах «Барсов» в «Инстаграме» и в ВК.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 22.04.21

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