СК по ХМАО возбудил дело против жительницы Алтая: она должна 12 млн руб налогов

Уголовное дело по факту неуплаты налогов возбудили в Следственном комитете России по ХМАО. В этом обвиняют 33-летнюю жительницу Алтайского края, которую подозревают в неуплате налогов на сумму в 12 млн рублей, говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, супруг подозреваемой руководит сразу девятью организациями, и с января 2016 по декабрь 2018 года она получила от них более 96 млн руб дохода.

Деньги поступали якобы и «безналом» – без указания в платежках обязательных реквизитов, и наличными. Соответственно, в налоговой инспекции об этих суммах ничего не знали. Теперь, по подсчётам налоговиков, женщина должна заплатить более 12 млн, как физлицо. «По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, принимаются меры к обеспечению возмещения ущерба», – сообщили в пресс-службе СКР по Югре.

Ханты-Мансийск, марина Дремова

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