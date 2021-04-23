В Сургутском районе «взяли» наркосбытчиков с 3,6 кг сильнодействующих веществ

3,6 кг запрещённых сильнодействующих веществ изъяли сотрудники Сургутской полиции совместно с ОСН «Гром», сообщается на сайте УМВД по ХМАО. Наркотические вещества были обнаружены при осмотре в машины на трасе Сургут – Нижневартовск, в которой ехали двое мужчин 1990 и 1981 годов рождения.

«В ходе досмотра у 40-летнего мужчины были изъяты около 50 пакетов, в которых были капсулы и флаконы с жидкостью. Схожие по виду капсулы были обнаружены во время осмотра машины. Порядка 6 тысяч капсул оперативники обнаружили после проверки квартиры 31-летнего мужчины, который находился за рулём автомобиля», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД по ХМАО.

После обыска квартиры одного из задержанных сотрудники полиции изъяли 7 тысяч капсул и около 140 флаконов сильнодействующих веществ общим весом более 3,6 килограммов. В ходе допроса один из подозреваемых пояснил, что он приехал из Москвы, распространял наркотики через интернет-магазин. Вместе с напарником из Башкирии задержанный планировал распространять вещества через «закладки» в ХМАО. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 22.04.21

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