В Югре ещё 69 человек заразились коронавирусом

69 положительных тестов на коронавирус зарегистрировано в ХМАО за сутки, сообщает оперштаб. Всего в ХМАО с начала пандемии инфицировано 55 624 человек. На момент выявления новых случаев у 45 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомное течение болезни.

Больше всего положительных тестов зарегистрировали в Сургуте: 13, чуть меньше – 12 в Ханты-Мансийске. Далее количество заразившихся распределилось так:

Нижневартовск – 9;

Нягань – 8;

Урай – 7;

Октябрьский район – 4;

Ханты-Мансийский район – 3;

Сургутский район – 2;

Когалым – 2;

Нефтеюганский район – 2;

Мегион – 2;

Нижневартовский район – 2;

Нефтеюганск – 1;

Советский район – 1;

Кондннский район – 1.

Состояние 36 пациентов в ХМАО остаётся тяжёлым, 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

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