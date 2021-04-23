В Югре ещё 69 человек заразились коронавирусом

69 положительных тестов на коронавирус зарегистрировано в ХМАО за сутки, сообщает оперштаб. Всего в ХМАО с начала пандемии инфицировано 55 624 человек. На момент выявления новых случаев у 45 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомное течение болезни.
Больше всего положительных тестов зарегистрировали в Сургуте: 13, чуть меньше – 12 в Ханты-Мансийске. Далее количество заразившихся распределилось так:
Нижневартовск – 9;
Нягань – 8;
Урай – 7;
Октябрьский район – 4;
Ханты-Мансийский район – 3;
Сургутский район – 2;
Когалым – 2;
Нефтеюганский район – 2;
Мегион – 2;
Нижневартовский район – 2;
Нефтеюганск – 1;
Советский район – 1;
Кондннский район – 1.
Состояние 36 пациентов в ХМАО остаётся тяжёлым, 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Ханты-Мансийск, Марина Дремова
Ханты-Мансийск. Другие новости 23.04.21
В Сургутском районе «взяли» наркосбытчиков с 3,6 кг сильнодействующих веществ. / СК по ХМАО возбудил дело против жительницы Алтая: она должна 12 млн руб налогов. / В Югре бессмертный полк пройдёт в небе: фото героев поднимет в воздух женская пилотажная группа. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube