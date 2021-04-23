Следственный комитет разъяснил, почему в Сургутском музыкально-драматическом театре идут обыски

Проясняется информация по поводу оперативных мероприятий, которые проводятся сегодня в Сургутском музыкально-драматическом театре. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ХМАО-Югре, по материалам УЭБиПК УМВД России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора Сургутского музыкально-драматического театра. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый, занимая должность заместителя директора по административно-хозяйственной части БУ ХМАО-Югры «Сургутский музыкально-драматический театр», в октябре 2017 года получил от одного из предпринимателей 50 тысяч рублей в качестве части взятки в ранее оговоренной сумме 450 тысяч рублей за составление актов о приемке работ по текущему ремонту объектов учреждения. При этом фактически работы не были выполнены и в актах отражены недостоверные сведения, а денежные средства были получены в качестве условия о дальнейшем финансировании и предоставлении предпринимателю объема работ.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. В настоящее время в служебных помещениях учреждения, а также по месту жительства подозреваемого следователем СК России совместно с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ХМАО-Югре, а также ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО-Югре проводятся обыски с целью изъятия документации, имеющей отношение к преступлению, и иных доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Сургут, Елена Васильева

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