Водитель МАЗа на встречке убил водителя КАМАЗа

В Сургутском районе водитель МАЗа пойдет под суд за смертельное ДТП.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Тольятти. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что в декабре 2019 года водитель грузового автомобиля МАЗ нарушил правила дорожного движения. Не обеспечив безопасность маневра, он допустил занос своего транспортного средства на полосу встречного движения и столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем КАМАЗ.

В результате ДТП водитель КАМАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Виновнику ДТП грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по ХМАО-Югре.

Сургут, Елена Васильева

Сургут. Другие новости 23.04.21

Следственный комитет разъяснил, почему в Сургутском музыкально-драматическом театре идут обыски. / В музыкально-драматическом театре Сургута идут обыски. / В Югре ещё 69 человек заразились коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»