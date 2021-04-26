Чиновник из Нижневартовска пойдет под суд за вымогательство и взятки

В Нижневартовске начальник производственного отдела МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству г. Нижневартовска» пойдет под суд за взятки.
Как сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе прокуратуры по ХМАО-Югре, следствием установлено, что обвиняемый, являясь должностным лицом, в период с 01.08.2019 вымогал у директора организации-подрядчика взятку в размере свыше 800 тысяч рублей. За денежное вознаграждение он обещал оказывать покровительство по службе.
В январе 2021 он получил от директора общества часть взятки в сумме 177 тысяч рублей за выполненные работы по дополнительному соглашению к контракту, заключенному между муниципальным учреждением и подрядчиком. Деньги на реализацию проекта были выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Передача взятки происходила под контролем правоохранительных органов, после которой начальник производственного отдела был задержан.
В ходе следствия на имущество обвиняемого судом наложен арест на сумму более 12 млн. рублей.
Нижневартовск, Елена Васильева
Нижневартовск. Другие новости 26.04.21
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