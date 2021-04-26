Еще у 54 человек в Югре выявлен ковид

Еще у 54 человек в Югре подвтердился коронавирус. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего за пандемию данный диагноз был поставлен 55 805 жителям округа.

Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 12 муниципалитетах и распределены таким образом:

Ханты-Мансийск – 13;

Сургут – 7;

Нижневартовск – 7;

Урай – 6;

Нягань – 5;

Ханты-Мансийский район – 5;

Нефтеюганский район – 4;

Сургутский район – 3;

Когалым – 1;

Нефтеюганск – 1;

Советский район – 1;

Кондннский район – 1.

По данным операштаба, на момент выявления инфекции у 44 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 9 – пневмония, 1 человек болеет бессимптомно. В больницах округа находится на лечении 39 «тяжелых» пациентов. 19 человек самомстоятельно не дышат и подключены к ИВЛ.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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