В Югре пьяный водитель насмерть сбил женщину на переходе

В Нягани сегодня, 26 апреля пьяный водитель «Форд Фокус» сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По данным УМВД России по ХМАО, женщина 1955 года рождения скончалась от полученных травм уже в больнице. Водителю может грозить срок по уголовной статье. Установлено, что он был пьян и не имел права управления транспортным средством.

«В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщили в полиции.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.04.21

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