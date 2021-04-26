В Югре на Оби взрывают лед

Спасатели Югры взрывают лед на Оби для предотвращения паводков в прибрежных районах. Работы начали в районах посёлков Кирпичный и Нялино, где по многолетним наблюдениям возникают большие заторы. Для проведения работ специалисты «Центроспас-Югория», использовали около 400 кг взрывчатых материалов, всего провели 6 подрывов.

Из-за раннего наступления тепла, в этом году ледоход пройдёт раньше обычных сроков.

В Ханты-Мансийском районе лёд на Иртыше уже тронулся. Ледоход прошел в районах Урая и Кондинского, сообщает региональное подразделения МЧС. А вот в Сургуте ледоход придётся подождать до начала мая. «Вскрытие рек на территории округа ожидается раньше среднемноголетних дат на 3-5 дней. И на 4-18 дней позже срока вскрытия в 2020 году. Вскрытие реки Обь в районе города Сургута ожидается 5 мая. Но нужно здесь предполагать, что плюс-минус пять суток», – прокомментировали ситуацию sitv.ru в филиале ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Елена Сергеева.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

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