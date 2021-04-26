В Сургуте двое мужчин пытались вскрыть банкомат отвёрткой, кувалдой и газовым баллоном

В Сургуте двое мужчин пытались похитить из банкомата 3 млн рублей, сообщает УМВД по ХМАО. Происходило всё ночью, в крытом помещении. Сначала злоумышленники пытались взломать банкомат с помощью кувалды и отвёртки, потом в ход пошёл газовый баллон. Через 10 минут после начала неудавшегося ограбления сработала сигнализация. Одному грабителю – 41 год, его товарищу – 24. И как потом признался молодой подельник, на преступление он пошёл по глупости.

«41-летнего мужчину удалось задержать уже в Ханты-Мансийске. Выяснилось, что он находится в федеральном розыске за преступление против общественной безопасности в Екатеринбурге. Кроме этого, он был судим за разбой и экономическое преступление», – говорится в сообщении ведомства.

Сейчас один из фигурантов находится под домашним арестом, второй – задержан. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.04.21

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