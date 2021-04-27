Каждый 26-й житель ХМАО вакцинирован от ковида

В ХМАО от коронавируса полностью вакцинировались 64,5 тысячи человек. Процесс вакцинации начали 124 тысячи югорчан. «Рекордным» можно считать 23 апреля, когда прививки поставили 7,7 тысяч человек, сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Самое большое число жителей пришло в прививочные кабинеты Нижневартовска и Сургута. «Самые высокие данные у прививочных бригад Нижневартовской городской поликлиники (1168 вакцинированных) и сургутских городских поликлиник №1 (899 вакцинированных) и №4 (769 вакцинированных). Спасибо, коллеги», – цитирует главу депздрава ugra-news.

Всего в округ поступило 173 тысячи доз вакцин «Спутник V» и «ЭпикВакКорона». Население ХМАО, по данным Росстата составляет 1 687 654 чел. Таким образом, полностью вакцинирован в Югре примерно каждый 26-й житель.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

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