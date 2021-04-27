В ХМАО выявлено еще 50 случаев ковида

50 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки в Югре. Как сообщили РИА «Новый День» в оперативном штабе округа, всего сначала пандемии в округе было зарегистрировано 55 855 случаев новой коронавирусной инфекции.
Новые случаи инфекции выявлены в 11 муниципалитетах:
Ханты-Мансийск – 12;
Сургут – 8;
Нефтеюганский район – 7;
Урай – 6;
Нижневартовск – 5;
Нягань – 5;
Ханты-Мансийский район – 2;
Нефтеюганск – 2;
Сургутский район – 1;
Мегион – 1;
Кондинский район – 1.
Среди тех, кто получил наануне положительные тесты на ковид, 35 человек – имеют симптомы ОРВИ, 14 – получили диагноз «пневмония», один – более без симптомов.
В больницах ХМАО_Югры находится 34 тяжелых пациента, 18 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
С начала пандемии от ковида умер в округе 791 человек. В минвушие сутки летальных случаев не зарегистрировано.
Ханты-Мансийск, Елена Васильева
Ханты-Мансийск. Другие новости 27.04.21
Каждый 26-й житель ХМАО вакцинирован от ковида. / ХМАО плохо подготовлен к сезону природных пожаров: выявлено 90 нарушений. / В Сургуте двое мужчин пытались вскрыть банкомат отвёрткой, кувалдой и газовым баллоном. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube