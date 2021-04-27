В ХМАО выявлено еще 50 случаев ковида

50 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки в Югре. Как сообщили РИА «Новый День» в оперативном штабе округа, всего сначала пандемии в округе было зарегистрировано 55 855 случаев новой коронавирусной инфекции.

Новые случаи инфекции выявлены в 11 муниципалитетах:

Ханты-Мансийск – 12;

Сургут – 8;

Нефтеюганский район – 7;

Урай – 6;

Нижневартовск – 5;

Нягань – 5;

Ханты-Мансийский район – 2;

Нефтеюганск – 2;

Сургутский район – 1;

Мегион – 1;

Кондинский район – 1.

Среди тех, кто получил наануне положительные тесты на ковид, 35 человек – имеют симптомы ОРВИ, 14 – получили диагноз «пневмония», один – более без симптомов.

В больницах ХМАО_Югры находится 34 тяжелых пациента, 18 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии от ковида умер в округе 791 человек. В минвушие сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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