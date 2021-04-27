В ХМАО в майские школы работать не будут, детские сады – в режиме дежурных групп

В Ханты-Мансийском атомном округе – Югре в первую декаду мая в связи с объявлением нерабочих дней между праздниками не будет проводиться обучение в школах.

По словам директора департамента образования и молодежной политики округа Алексея Дренина, в связи с тем, что в указе дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими, дистанционного обучения в образовательных учреждениях проводиться не будет.

Что касается детских садов, то для детей родителей, которые будут работать с 4 по 7 мая, будут организованы дежурные группы. Отметим, что по такому же пути пошли в Екатеринбурге на Ямале. Детям, которых не с кем будет 4 дня оставить дома, предоставят возможность посещать детские сады.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 27.04.21

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