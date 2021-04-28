ХМАО: за сутки выявлено 52 новых случая коронавирусной инфекции

52 новых случая коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки в ХМАО-Югре. Как сообщает окружной оперативный штаб, всего с начала пандемии в округе было зафиксировано 55 тысяч 907 положительных случаев. Новые инфекции выявлены в 13 муниципалитетах:

Ханты-Мансийск – 16;

Сургут – 11;

Нягань – 6;

Нижневартовск – 5;

Сургутский район – 3;

Нефтеюганский район – 7;

Нефтеюганск – 2;

Советский район – 2;

Югорск – 2;

Октябрьский район – 1;

Лангепас – 1;

Нижневартовский район – 1;

Мегион – 1.

На помент получения положительного теста 41 человек демонстрировали признаки ОРВИ, 8 человек – поставлен диагноз пневмония, 3 человека – без симптомов.

В больницах на лечении находится 31 пациент, состояние которых оценивается как тяжелое. Еще 19 человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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