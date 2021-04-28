ХМАО: за сутки выявлено 52 новых случая коронавирусной инфекции

52 новых случая коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки в ХМАО-Югре. Как сообщает окружной оперативный штаб, всего с начала пандемии в округе было зафиксировано 55 тысяч 907 положительных случаев. Новые инфекции выявлены в 13 муниципалитетах:
Ханты-Мансийск – 16;
Сургут – 11;
Нягань – 6;
Нижневартовск – 5;
Сургутский район – 3;
Нефтеюганский район – 7;
Нефтеюганск – 2;
Советский район – 2;
Югорск – 2;
Октябрьский район – 1;
Лангепас – 1;
Нижневартовский район – 1;
Мегион – 1.
На помент получения положительного теста 41 человек демонстрировали признаки ОРВИ, 8 человек – поставлен диагноз пневмония, 3 человека – без симптомов.
В больницах на лечении находится 31 пациент, состояние которых оценивается как тяжелое. Еще 19 человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Ханты-Мансийск, Елена Васильева
Ханты-Мансийск. Другие новости 27.04.21
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