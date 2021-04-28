В ХМАО директор строительной фирмы незаконно получил из бюджета 16 миллионов

Директора строительной компании ООО «МПАС-СТРОЙ» из Белоярска осуждён за мошенничество в особо крупном размере. Белоярский городской суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс рублей.

По данным следствия, являясь генеральным директором строительной компании, в 2016 и 2017 годах обвиняемый подготовил фиктивные документы, необходимые для получения субсидии на возмещение части затрат по производству готовых объектов деревянного домостроения. В результате подсудимый незаконно получил из бюджета автономного округа более 16 млн рублей.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.04.21

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