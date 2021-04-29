В Нефтеюганске ребенок выбежал под колеса машины

В Нефтеюганске восьмилетний ребенок пострадал, выбежав под колеса двигавшейся машины. Как сообщает ГИБДД ХМАО-Югры, инцидент произошел накануне в районе 13 часов дня в 8 «а» микрорайоне. Ребенок вышел из-за припаркованной машины и угодил под колеса другой, которой управлял водитель 27 лет. Он не успел затормозить, в результате инцидента мальчик получил травмы и был госпитализирован.

В ГИБДД призывают и водителей, и пешеходов быть внимательными на проезжей части, особенно, в преддверии 10-дневных майских каникул.

Нефтеюганск, Елена Васильева

Нефтеюганск. Другие новости 28.04.21

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