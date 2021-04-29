ХМАО: выявлен 51 новый случай коронавирусной инфекции

51 новый случай коронавирусной инфекции нового типа выявлен за минувшие сутки в ХМАО-Югре. Как сообщает окружной оперативный штаб, новые случаи COVID-19 выявлены в 14 муниципалитетах:
Ханты-Мансийск – 11;
Сургут – 9;
Нижневартовск – 9;
Урай – 6;
Нягань – 4;
Сургутский район – 3;
Когалым – 2;
Нефтеюганск – 1;
Нефтеюганский район – 1;
Югорск – 1;
Октябрьский район – 1;
Ханты-Мансийский район – 1;
Пыть-Ях – 1;
Покачи – 1.
По данным медиков, у 42 человек на момент получения положительного теста наблюдались признаки ОРВИ, 7 человек получили диагноз «Пневмония», 2 человека болели бссимптомно.
По-прежнему, в больницах округа находится 31 пациентов тяжелом состоянии, 18 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Ханты-Мансийск, Елена Васильева
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