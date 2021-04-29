В мэрии Сургута – вторая громкая отставка за месяц

В мэрии Сургута, которую не так давно возглавил новый начальник Андрей Филатов, вторая громкая отставка за месяц. После увольнения по собственному желанию куратора сферы ЖКХ Николая Кривцова, заявление написал начальник управления ГО и ЧС Олег Пухтеев. О том, что он уходит, Пухтеев сегодня сообщил журналистам в ходе брифинга и пояснил – так требуют его семейные обстоятельства.

На должность начальника городского Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Олег Пухтеев пришел в 2018 году.

Врио управления ГО и ЧС назначен Андрей Рачев.

Отметим, что всего с момента назначения Филатова мэром Сургута, были заменены также глава бюджетного управления, городского хозяйства, безопасности и т.д.

Сургут, Елена Васильева

Сургут. Другие новости 29.04.21

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