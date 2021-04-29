Скандал в Советском – депутаты «прокатили» губернаторского кандидата в главы муниципалитета

Скандал приключился накануне в Советском районе ХМАО. Депутаты местной думы в ходе голосования не поддержали кандидата в главы МО, лоббируемого губернатором Натальей Комаровой. Игорь Набатов не смог получить нужного количества голосов.

Народным избранникам было предложено два кандидата на выбор – действующий глава района Игорь Набатов и его спойлер – заместитель главы по коммуналке Александр Уланов.

Фактически, накануне должно было состояться переутвержедение члена «Единой России» Набатова на новый срок, в крайнем случае – на пост могли бы избрать Уланова. Но после презентации своих программ то, ни другой поддержки у думы не получили. Для победы кандидату надо было получить 10 голосов. На деле же вышло так: Набатов смог набрать 8 голосов за и пять – против, Уланов – четыре за и 8 – против. Один – воздержался.

Теперь думе предстоит объявить новый конкурс и поводить всю процедуру по новому кругу.

Советский район – территория, которая давно уже вызывает опасения у управления втруненней политик губернатора Комаровой. Окружную власть там не любят и всячески свое недовольство демонстрируют. В прошлом году, к примеру, единоросс Набатов три раза сдавал думе отчет о проделанной работе.

Претензии к управляющему центру в Советском районе просты – плохая ситуация в экономике и социалке, высокая безработица. Оппозиция в депрессивном МО имеет очень высокий вес и поделать с этим в администрации губернатора ничего не могут.

«То, что Комарова как управленец устраивает полпредство и боссов нефтегазового сектора, еще не значит, что она ровно также устраивает и людей. Коронавирусный год в этом смысле не добавил популярности никому из губернаторов, это вполне очевидно, к примеру, из социальных сетей. Другое дело, что помимо соцсетей, выплескивать свое недовольство особо и негде, а выборы – они еще не скоро. Депутаты Советского района – тоже люди. И у них есть избиратели, которым хочется жить лучше, а не слушать обещания, которые никто не собирается выполнять. Вчерашние события наглядно показывают внутренняя политика у Комаровой хромает на обе ноги, с людьми – недорабатывают», – рассказал один их народных избранников Советского РИА «Новый День», пожелав остаться неизвестным.

Как рассказала на брифинге для СМИ председатель думы Советского района Светлана Озорнина, в ближайшее время процедура назначения главы МО будет начата снова. Формальное основание – никто из кандидатов не набрал нужного количества голосов, то есть две трети.

ВРИО главы района останется Игорь Набатов. Источники «Нового Дня» в руководстве округом сообщают, что его кандидатура будет вновь поддержана Комаровой и он пойдет на новую процедуру выборов, поскольку менять власть в депрессивном Советском районе накануне сентябрьских выборов в администрации губернатора считают нецелесообразным.

«С депутатами думы будут проведены новые переговоры о необходимости проявления лояльности по отношению к провластному кандидату», – отмечают источники.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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