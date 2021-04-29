Сургутянин пойдет под суд, потому что жестоко бил беременную и маленьких детей

В Сургуте будут судить отца, который жестоко обращался со своей сожительницей и тремя малолетними детьми.

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвиняется в истязании, умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и тяжкого вреда здоровью.

Следствием установлено, что обвиняемый длительное время бил свою беременную сожительницу и ее детей. 9 февраля 2021 года, в частности, он избил троих малолетних детей – полуторамесячного мальчика, его сестру полутора лет и трехлетнего ребёнка-инвалида.

В результате двум детям причинен вред здоровью средней тяжести, а одному ребенку – тяжкий вред здоровью.

Детям своевременно была оказана медицинская помощь, они помещены в специализированное учреждение.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

В связи с установлением фактов ненадлежащего исполнения матерью родительских обязанностей решением суда она ограничена в родительских правах. В настоящее время дети переданы под опеку.

Кроме того, в ходе прокурорской проверки в деятельности уполномоченных органов выявлены факты ненадлежащего исполнения обязанностей в сфере профилактики безнадзорности и жестокого обращения с детьми.

В этой связи прокуратурой внесены представления заместителю губернатора региона, УМВД России по автономному округу и главе администрации Сургута.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования руководителями уполномоченных органов приняты меры по устранению нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечены виновные должностные лица.

Также по материалам прокурорской проверки в отношении матери малолетних детей следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Кроме того, прокуратура Республики Дагестан обратилась в суд с иском о лишении ее родительских прав в отношении еще двух детей, проживавших отдельно от нее в Дагестане.

Сургут, Елена Васильева

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