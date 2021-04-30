ХМАО – 55 новых случаев коронавируса за сутки

55 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа зафиксировано в минувшие сутки в ХМАО-Югре. Как сообщает региональный оперштаб, новые случаи заболевания выявлены в 14 муниципалитетах.

В лидерах по количеству заболевших – Ханты-Мансийск, там зарегистрировано 14 случаев, в Сургуте – 10, в Нижневартовске – 7. Остальные случаи распределились таким образом: Нягань – 5; Урай – 4; Сургутский район – 2; Когалым – 2; Нефтеюганский район – 2; Ханты-Мансийский район – 2; Радужный – 2; Нижневартовский район – 2; Нефтеюганск – 1; Октябрьский район – 1; Лангепас – 1.

На момент получения позитивного теста у 17 человек была диагностирована внебольничная пневмония, у 33 – ОРВИ, еще пять человек болели без симптомов.

В больницах округа остается 31 «тяжелый» пациент с ковидом, 19 человек – подключены к ИВЛ.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 29.04.21

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