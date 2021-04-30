За сутки мошенники заработали на югорчанах 6 млн. рублей

6 миллионов рублей заработали мошенники только за минувшие сутки на доверчивых югорчанах.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УВД по ХМАО-Югре, зафиксировано 17 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом.

Схемы обмана классические. Так, 34-летнему жителю Мегиона на электронную почту пришло необычное сообщение. Якобы, один из банков открыл ему доступ к единоразовой выплате, получить которую можно в один клик – перейти по ссылке, ввести реквизиты карты, чтобы произошло зачисление. Но как только югорчанин указал необходимые данные, мошенники получили доступ к мобильному банку владельца карты и произвели порядка 20 операций на различные счета, тем самым списали с зарплатной карты свыше 470 тысяч рублей.

В Когалыме 35-летней горожанке мнимые сотрудники службы безопасности банка сообщили о так называемых «несанкционированных списаниях», что происходят на ее счету. Югорчанка в страхе потерять свои сбережения продиктовала неизвестным реквизиты банковской карты и лишилась более 40 тысяч.

В Нефтеюганске очередной жертвой мошенников стал 48-летний мужчина. С ним вел диалог якобы сотрудник уголовного розыска Московской области. Он предупредил югорчанина о взломе карты и несанкционированном списании. Посоветовал снять все сбережения и перевести на иной счет, где деньги будут в безопасности. Мужчина доверился собеседнику и обналичил кредитную карту, затем с помощью банкомата положил около 100 тысяч на разные счета по абонентским номерам. Но на этом история не заканчивается. После этого неизвестный убедил северянина оформить кредит, он подал заявку, вскоре ему позвонили с горячей линии банка и отказали в займе. Таким образом, мошенникам не удалось довести свой преступный умысел по независящим от них обстоятельствам.

71-летнюю жительницу Нижневартовска аферистам удалось обмануть более чем на 900 тысяч рублей. Она сообщила все данные карты неизвестным лицам, которые представились сотрудниками банка. Мошенники убедили женщину перевести свои сбережения на резервные счета. Она через банкомат обналичила все денежные средства и совершила 9 транзакций неустановленным лицам.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 30.04.21

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