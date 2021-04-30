У водителя грузовика в рейсе внезапно лопнул аппендицит – спасать его прошлось ГИБДД

Спасать водителя, которому стало плохо, пришлось накануне патрулю ГИБДД в Губкинском.

29 апреля автоинспекторы Артем Фролов и Вадим Боднар, патрулируя участок автодороги Сургут-Салехард, в районе 424 километра заметили, что посреди дороги остановился грузовой автомобиль. Он начал прерывисто сигналить, привлекая к себе внимание. Подойдя к автомобилю, инспекторы поинтересовались, что случилось, на что водитель пояснил, что ему стало плохо, возникла резкая боль в районе живота, лопнул аппендицит. Ехать дальше мужчина не мог.

Сотрудники Госавтоинспекции переставили грузовик в более безопасное место, помоги водителю взять документы, пересадили его в патрульный автомобиль и доставили в приемное отделение ГБУЗ ЯНАО «Губкинской городской больницы», где ему была оказана экстренная медицинская помощь.

Позже стало известно, что 45-летний водитель проживает в Белгородской области. Он ехал из города Муравленко в направлении города Губкинский. Во время движения резко почувствовал себя плохо и, увидев наряд дорожно-патрульной службы, решил таким образом привлечь внимание и попросить о помощи, сообщает пресс-служба УГИБДД по ХМАО-Югре.

Сургут, Елена Васильева

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