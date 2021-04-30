В Нягани полицейский брал взятки, мошенничал и хранил наркотики

В Нягани оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков обвинили в преступлениях сразу по четырём статьям УК. Городская прокуратура сегодня утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции.

Как установило следствие, бывший оперуполномоченный не стал сообщать о преступлении в сфере оборота наркотиков в июне 2020 года. Вместо этого вымогал у несостоявшегося фигуранта дела 230 тыс рублей. под угрозой его привлечения к уголовной ответственности. Деньги в размере 50 тыс рублей он получил в июле, при получении остальных он был задержан на месте преступления. Также установлено, что обвиняемый незаконно приобрел наркотические средства в крупном размере, которые хранил в своем автомобиле. Полицейскому вменяют и похищение денег у жителя города. Как выяснило следствие, он пытался убедить жителя города, что сможет обеспечить принятие решения о непривлечении последнего к уголовной ответственности.

Итого, полицейского будут судить по статьям за взятки, злоупотребление полномочиями, незаконное хранение наркотиков и мошенничество. Дело передано в суд.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

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