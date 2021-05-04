В Когалыме с прокуратурой расселили аварийный дом, который должны были снести 2015 году

Прокуратура Когалыма провела проверку по обращению местных жителей и выяснила, что люди вынуждены жить в аварийном доме, который должны были снести ещё в 2015 году. Администрация города не предоставила жильё по договору соцнайма трём семьям, а срок сноса дома по ул. Романтиков перенесла на 2024 год. Таким образом люди жили в аварийном доме и подвергались опасности.

В целях восстановления нарушенных прав 8 граждан прокурор города направил исковые заявления и обязал администрацию Когалыма предоставить горожанам во внеочередном порядке благоустроенное жильё. Когалымский городской суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. В результате заявителям предоставлены благоустроенные квартиры.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 30.04.21

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