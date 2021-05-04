Югра: за сутки выявлено 46 новых случаев коронавируса

46 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа выявлены за минувшие сутки в Югре. Как сообщает оперативный штаб, случаи зафиксированы в 12 муниципалитетах:
Сургут – 11;
Нефтеюганский район – 7;
Кондинский район – 7;
Нижневартовск – 6;
Ханты-Мансийский район – 4;
Ханты-Мансийск – 4;
Урай – 2;
Сургутский район – 1;
Нефтеюганск – 1;
Советский район – 1;
Нижневартовский район – 1;
Пыть-Ях – 1.
На момент получения позитивного теста 16 человек имели подтвержденную пневмонию, 26 человек – симптомы ОРВИ, 4 человека болели бессимптомно.
В больницах округа по-прежнему находится 31 пациент с тяжелым течением коронавирусной инфекции, 16 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
Ханты-Мансийск, Елена Васильева
Ханты-Мансийск. Другие новости 04.05.21
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