Югра: за сутки выявлено 46 новых случаев коронавируса

46 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа выявлены за минувшие сутки в Югре. Как сообщает оперативный штаб, случаи зафиксированы в 12 муниципалитетах:

Сургут – 11;

Нефтеюганский район – 7;

Кондинский район – 7;

Нижневартовск – 6;

Ханты-Мансийский район – 4;

Ханты-Мансийск – 4;

Урай – 2;

Сургутский район – 1;

Нефтеюганск – 1;

Советский район – 1;

Нижневартовский район – 1;

Пыть-Ях – 1.

На момент получения позитивного теста 16 человек имели подтвержденную пневмонию, 26 человек – симптомы ОРВИ, 4 человека болели бессимптомно.

В больницах округа по-прежнему находится 31 пациент с тяжелым течением коронавирусной инфекции, 16 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 04.05.21

В Когалыме с прокуратурой расселили аварийный дом, который должны были снести 2015 году. / В Нягани полицейский брал взятки, мошенничал и хранил наркотики. / У водителя грузовика в рейсе внезапно лопнул аппендицит – спасать его прошлось ГИБДД. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»