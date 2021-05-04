Движение по мосту через Обь в районе Сургута ограничено

С 4 по 6 мая временно ограничивается движение транспорта по мосту через Обь в районе Сургута. Как сообщает СургутИнформ-ТВ со ссылкой на Госавтоинспекцию Югры, ограниченный проезд будет действовать с

9:30 до 16:00 и связан с плановыми ремонтными работами.

Водителям рекомендуется заблаговременно планировать маршруты поездок и учитывать дорожную обстановку, отмечают в ГИБДД.

Сургут, Елена Васильева

Сургут. Другие новости 04.05.21

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